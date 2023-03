Euro NCAP: Nur zwei Transporter bekommen „Gold“

Euro NCAP hat die Sicherheitsausstattung von 18 Transportern unter die Lupe genommen. Fast alle haben zwar serienmäßig einen Müdigkeitsassistenten an Bord, etwas weniger als die Hälfte verfügt in der Basisversion über einen Tempomat, aber einen Notbremsassistenten gibt es in allen Fällen nur optional. Diesen dann oft auch nicht mit Fußgänger- oder Radfahrererkennung. Spurhaltehelfer sind ebenfalls nirgendwo Standard.

Ford Transit und Fiat Ducato bekamen den „Gold“-Status zuerkannt, der Mercedes-Benz Vito rutschte aufgrund der ab diesem Jahr verschärften Prüfkriterien eine Stufe nach unten. Ebenfalls ein „Silber“-Rating bekamen der Mercedes-Benz Sprinter und der Nissan Primastar sowie die beiden Volkswagen-Modelle Crafter und T6.1. Bronze gab es für Citroën Jumpy und Citroën Jumper sowie die baugleichen Modelle Opel Vivaro, Peugeot Expert und Toyota Proace bzw. Opel Movano und Peugeot Boxer. Ebenfalls eine „Bronze-Medaille“ gab es für den Iveco Daily und den Renault Master. Dabei können schon Kleinigkeiten, wie ein nicht serienmäßiger Gurtwarner für den Beifahrer, eine Abstufung nach sich ziehen. Schlusslicht, und damit nicht zu empfehlen, ist nach Einschätzung von Euro NCAP der Nissan Interstar. Es handelt sich um eine abgespeckte Einstiegsversion des Renault Master, wobei vor allem an den Sicherheitssystemen gespart wurde. (aum)