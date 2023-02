Metzeler wird offizieller Reifenlieferant für die Supermoto-Welt- und Europameisterschaft sowie den Supermoto of Nations. Die Vereinbarung mit dem Sportpromoter Xiem gilt zunächst für die drei Jahre von 2023 bis 2025. Alle Teams und Fahrer in der WM-Kategorie S1GP, der europäischen Klasse S4 und im Nationen-Wettbewerb starten in diesem Zeitraum auf dem Wettbewerbsreifen Metzeler Racetec SM. (aum)