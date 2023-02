In diesem Jahr zehn Automechanika-Messen

Gleich zehn Automechanika-Messen werden in diesem Jahr weltweit stattfinden. Dabei stehen die Themen Nachhaltigkeit und Transformation des Automotive Aftermarkets im Fokus. Diesen Wandel unterstreichen auch die neuen Motive des Fotokünstlers Rafael Neff, die die Messe Frankfurt als Ausrichter der Automechanika in der Kommunikation einsetzt.

Wie können urbane Räume in Zukunft aussehen und wie sind wir in Zukunft mobil? Rafael Neff hat dazu ganz eigene Visionen entwickelt. „Die neuen Motive stehen exemplarisch für die Transformation von Mobilität – und das in einer charakteristischen Art und Weise, die gut zu einer Automechanika und somit zum Aftermarket passen. Um dies zu realisieren, unterstützen uns auch weiterhin unsere Aussteller mit ihren Produkten und Lösungen. Die Bilder zeigen eindrucksvoll die Vielfalt des Angebots unserer Messen in einem neuen futuristischen Kontext. Für die Messen in diesem Jahr stehen die Themen Innovationen, Nachhaltigkeit, Transformation, Weiterbildung und Recruiting ganz oben auf der Agenda“, erläutert Michael Johannes, Brand Manager Automechanika.



Den Auftakt bildet im ersten Halbjahr die ursprünglich bereits für Dezember vergangenen Jahres geplante Automechanika Shanghai vom 15. bis 18. Februar. Im Shenzhen World Exhibition & Convention Center zeigen insgesamt 3500 Unternehmen ihre neuesten Produkte und Lösungen. Das Sonderareal „Innovation4Mobility“ mit Forum, Produktpräsentationen, Networking-Lounge und Start-up-Areal soll nicht nur neue Mobilitätslösungen vorstellen, sondern auch den Austausch fördern. Die Green Repair Zone, das Sonderareal „A new era of commercial vehicles“ und die Motorsport und High Performance Area sind weitere Kernpunkte der Messe. Für den Wissenstransfer und das erforderliche Knowhow sorgt auch das umfangreiche Programm mit über 50 Veranstaltungen wie dem Tomorrow's Service & Mobility Summit, die China International Tyre Industry Conference, der International Summit of Connected-Vehicle Policies and Regulations sowie das „Used Car Strategy and Development“- und das „SAE Vehicle Electrification and Autonomous Vehicle Technology“-Forum. Live-Präsentationen und Trainings werden zu den Schwerpunkten Elektrofahrzeugwartung und -reparatur sowie Customising angeboten.



In Malaysia leistet die Automobilindustrie seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft des Landes und spielt bei der allgemeinen industriellen Transformation, Digitalisierung und Elektrifizierung eine wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund findet die nächste Automechanika Kuala Lumpur vom 16. bis 18. März unter dem Motto „Sourcing, Entertainment and Training“ statt. Die Messe ist ein wichtiger Branchentreffpunkt für die ASEAN-Region, zu der über 300 Aussteller erwartet werden. Programmpunkte sind die die Digitalisation and Electrification Conference, die Smart Factory & Industry 4.0 Conference und die Fleet Management Conference. Weiterbildung und Recruiting ist ebenfalls ein Schwerpunkt. Experten beschäftigen sich mit der Frage, wie man Arbeitskräfte aufbaut, die mit neuen Technologien, Geschäftsmodellen und individuellen Kundenanforderungen umgehen können. Die Automotive Manufacturing and Transformation Conference zeigt Wege auf wie Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität durch den Einsatz von modernen Technologien wie Robotik, IoT und KI steigern können. Ganz praktisch geht es beim „Collision Repair Training “-Workshop zu: Hier werden die neuesten Entwicklungen bei der Reparatur und Wartung von Personen- und Nutzfahrzeugen vorgestellt und erprobt. Auch im Malaysia geht es um den Austausch und das Networking mit anderen Branchenexperten.



Nächste Automechanika-Station ist vom 12. bis 14. April Kasachstan, das Land mit der größten und leistungsstärksten Wirtschaft in Zentralasien. Mit der neuen Seidenstraße wird das Land zum größten Geschäftszentrum der Region. Parallel zur Automechanika Astana findet die Futuroad Expo Astana statt, die einzige Messe für Nutzfahrzeuge in Kasachstan.



Zur Automechanika Frankfurt 2022 wurde das neue Programm „Automechanika Lovers“ gelauncht. Ausstellenden Unternehmen, die mindestens an drei Automechanika-Messen teilnehmen, bietet die Automechanika dabei kostenlos zusätzliche Sichtbarkeit in Form von Branding-Möglichkeiten zur Messe. Das Angebot gilt bis zum 31. August 2024. Die Automechanika Frankfurt 2022 gilt für alle Aussteller als erste Teilnahme (www.automechanikalovers.com).



Den Fokus auf Radfahren, Sport, Gesundheit, Reisen und zukünftige smarte Mobilität richtet die Messe Frankfurt vom 21. bis 25. Juni bei der zweiten Auflage der Weltleitmesse Eurobike. Thematische Überschneidungen und Synergien zur Automechanika ergeben sich sowohl beim elektrischen Antrieb als auch in den Bereichen innerstädtischer Transporte und Logistik sowie bei Elektroleichtfahrzeugen. (aum)