Automechanika: Im Juni in Vietnam

Jetzt wird auch Vietnam zum Auto-Land: Die Regierung gibt Gas und will dabei nicht zuletzt auf Elektroautos setzen. Auch die Automechanika in Ho-Chi-Minh-Stadt, die vom 23. bis 25. Juni zum fünften Mal stattfinden wird, steht im Zeichen dieser Technologie.

Zuletzt hatte die vietnamesische Marke Vinfast mit ihrem komplett neuentwickelten Fahrzeugportefeuille für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber die Visionen der Regierung gehen weiter. Dabei setzt man nicht nur auf elektrische Autos, sondern auch auf Zweiräder mit Batterieantrieb.



Auf der Automechanika, die im Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) stattfindet, sollen auch neue Entwickler und Zulieferer ins Land geholt werden. Weitere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Service, Produktion und Aftermarket sowie im „Internet der Dinge“. Doch für den Appeal der Messe sorgen nicht zuletzt eine Networking-Party sowie Drift- und Stunt-Elemente.



Die Automechanika in Ho-Chi-Minh-Stadt reiht sich ein in das Triumvirat der asiatischen Automechanika-Events; schon vom 16. bis 18- März findet die Automechanika Kuala Lumpur statt, vom 29. November bis zum 3. Dezember die Automechanika Shanghai. (aum)