Mahle Aftermarket präsentiert sich auf der Automechanika

Mahle wird sich mit seiner Sparte Aftermarket und einem breiten Angebot auf die Automechanika (13.–17.9.) in Frankfurt am Main präsentieren. Im Mittelpunkt stehen die neuen Diagnose- und Servicelösungen für Elektrofahrzeuge: E-Scan, E-Health und E-Care. Darüber hinaus zeigt Mahle Werkstattausrüstung zur Kalibrierung von Fahrassistenzsystemen, aber auch Klima- und Getriebeölservicelösungen, mit denen die Ersatzteil- und Servicesparte das Unternehmen gezielt freie Werkstätten unterstützt. Dazu kommen Motorenteilen und Filter für alle Arten von Antrieben.

Seit Ende März dieses Jahres ermöglicht Mahle Aftermarket als weltweit erster Anbieter freien Werkstätten, mit dem Diagnosegerät Mahle Tech Pro Batteriediagnosen an E-Fahrzeugen vorzunehmen. Zum Jahresende wird die Funktion E-Scan durch die Geräte E-Health und E-Care ergänzt. E-Health diagnostiziert Fahrzeugbatterien über den Ladestecker und wertet die Daten in der Cloud aus. So lässt sich der Zustand einer Batterie in Relation zu allen anderen erfassten Batterien gleichen Typs in der Flotte einordnen. Zudem erstellt E-Health eine Prognose über die restliche zu erwartende Laufzeit der Batterie. E-Care wiederum ist ein Servicegerät zur Wartung der Kühlkreisläufe von Fahrzeugbatterien.



Ein weiteres zentrales Thema des Messeauftritts ist das Thema Abgas. Hier bietet seine Emission-Pro-Geräte und das Einzelgerät PMU 400 zur Partikelmessung am Endrohr an, die ab Anfang 2023 in Deutschland im Rahmen der TÜV-Hauptuntersuchung verpflichtend vorgeschrieben ist. Das PMU 400 kann die aus dem Abgasrohr genommene Probe um das Zweihundertfache mit sauberer Luft verdünnen, um Ablagerungen von Partikeln und Schmutz im Messgerät selbst zu minimieren.



Mit dem Mahle Tech Pro Digital ADAS können Fahrassistenzsysteme kalibriert werden, mit der weiterentwickelten Version 2.0 auch ohne manuelle Eingabe. Gleichzeitig ermöglicht das System eine automatische Erfassung des Fahrzeugtyps über das Kennzeichen. Ebenfalls vorgestellt werden auf der Automechanika die Klimaservice- und die Getriebeöl-Servicegerätereihe ACX und ATX. (aum)