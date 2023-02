China und Malaysia: Die Automechanika setzt auf Asien

Die Automechanika setzt auf Wachstum: Sowohl in der chinesischen Metropole Shanghai als auch in der Hauptstadt Malaysias, Kuala Lumpur, zeigt die Branchenmesse diese Woche Präsenz. Damit trägt sie den enormen Chancen der Regionen außerhalb Europas und Amerikas Rechnung.

Mehr als 3300 Aussteller aus 19 Ländern buhlen in China um die Aufmerksamkeit der boomenden Autobranche und der Behörden, die dort mehr denn je auf Technologieoffenheit setzen. Gleichzeitig präsentieren sich chinesische Regionen als Produktions- und Entwicklungsstandort.



Offene Türen für Innovation auch in Malaysia: Seit den 80er-Jahren setzt das Land auf die Massenmotorisierung – und legt dabei Wert auf eine lokale Komponente. Heuer fokussiert sich die dortige Automechanika in besonderer Weise auf die Chancen der Elektromobilität: Das Land will sich als Standort innovativer Entwicklungsdienstleister positionieren. Doch es geht auch um Nutzfahrzeuge – und dabei um Technologien wie sauberen Diesel und optimierte Schmierstoffe.



Bemerkenswert ist in Kuala Lumpur das Show-Element AutoFest@KL: Hier werden drei Tage lang automobile Kultur und Entertainment-Industrie zusammengebracht, der Netzwerk-Gedanke gefeiert. In einem Wettbewerb treten mehr als 70 aufwendig modifizierte Fahrzeuge gegeneinander an – und beweisen damit, dass die Autobegeisterung in der südostasiatischen Monarchie so groß ist wie nie. (aum/jm)