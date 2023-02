Eric Laforge leitet Jeep in Europa

Eric Laforge ist Leiter für die Marke Jeep in der Region erweitertes Europa. Er folgt auf Antonella Bruno, die die Verantwortung für Peugeot in der gleichen Region übernimmt.

Als Absolvent der École Supérieure de Gestion et Finance (ESGF) in Paris begann Eric Laforge seine Karriere bei Fiat Chrysler Automobiles im Jahr 1990. Nach mehreren Jahren kaufmännischer Erfahrung für FCA in Frankreich und Italien war er zunächst CEO in der Schweiz und dann in Deutschland. Von 2015 bis 2018 war er vor allem als Direktor der Zubehörsparte Mopar Parts & Services Minor Markets und von 2019 bis 2020 als Direktor Zentraleuropa (CH/B/NL/AT) für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge tätig. Nach einem Jahr als Leiter der Marke Fiat Professional wurde er 2021 zum Leiter LCV der Region erweitertes Europa bei Stellantis ernannt.



Eric Laforge berichtet direkt an Christian Meunier, CEO der Marke, und an Stellantis-Europa-Chef Uwe Hochgeschurtz. (aum)