BMW M3 CS: 20 Kilogramm weniger, 40 PS mehr

Das Antriebskonzept des neuen BMW M3 CS umfasst einen 405 kW/550 PS starken Reihensechszylinder-Motor, ein Acht-Gang M Steptronic-Getriebe und das Allradsystem M xDrive. Diese Kombination ermöglicht eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 3,4 Sekunden. Der BMW M3 CS wird von März 2023 an in einer limitierten Auflage München produziert. Seine wichtigsten Absatzregionen für das neue Sondermodell sind die USA, Deutschland, Großbritannien und Japan.

Mehr Leistung, weniger Gewicht lautet die Formel für den neuen BMW M3 CS. Als Kraftquelle dient ihm eine weiterentwickelte Ausführung des für die Baureihe BMW M3/BMW M4 entwickelten Reihensechszylinder-Motors mit M Twin Power Turbo-Technologie und Hochdrehzahl-Charakteristik. Die Höchstleistung wuchs gegenüber dem Antrieb der BMW M3 Competition Limousine um 30 kW/40 PS auf 405 kW/550 PS. Bereits zwischen 2750 Umdrehungen pro Minute (U/min) und 5950 U/min stellt der Motor sein maximales Drehmoment von 650 Newtoneter (Nm) bereit. Seine Höchstleistung erreicht er bei 6250 U/min, die Höchstdrehzahl beträgt 7200 U/min.



Das Zusammenwirken von Motor, Getriebe und Allradantrieb ermöglicht beeindruckende Beschleunigungswerte. Den Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 absolviert der neue BMW M3 CS in 3,4 Sekunden, 11,1 Sekunden werden für die Beschleunigung von null auf 200 km/h benötigt.



Die Leistung und der exklusive Charakter werden maßgeblich von umfangreichen und modellspezifischen Leichtbau - Maßnahmen geprägt. Zusätzlich zum Carbon-Dach verfügt das Sondermodell auch über eine Motorhaube, Frontsplitter, Lufteinlässe vorn, Außenspiegelkappen, einen Heckdiffusor und einen Heckspoiler aus dem leichten Hightech - Material. Auch seine Mittelkonsole, die Schaltwippen an seinem Lenkrad und seine Interieurleisten sind aus CFK gefertigt. Die serienmäßigen

Carbon-Schalensitze tragen ebenfalls zur Gewichtsoptimierung bei. Außerdem wird die Abgasanlage des neuen BMW M3 CS dank ihres Titan-Endschalldämpfers um mehr als vier Kilogramm leichter. Insgesamt bewirken die Leichtbau - Maßnahmen eine Gewichtsreduzierung gegenüber der BMW M3 Competition Limousine mit M xDrive um rund 20 Kilogramm.



Exklusiv wird eine Karosserielackierung in der Variante Frozen Solid White metallic angeboten. Sichtbare Carbon-Oberflächen setzen einen reizvollen Kontrast zu der neuen Lackierung. Alternativ werden die Außenfarben Signalgrün uni, Brooklyn Grey metallic und Saphirschwarz metallic angeboten. (aum)