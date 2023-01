Carl H. Hahn gestorben

Carl H. Hahn (96) ist gestern Nacht in seinem Haus in Wolfsburg gestorben. Der am 1. Juli 1926 in Chemnitz geborene Manager hatte in seiner Zeit als VW-Chef die Grundlagen für den Weltkonzern gelegt. In seine Amtszeit ab 1982 fielen die Übernahmen von Seat und Skoda. Außerdem begann Hahn die Expansion des Unternehmens nach China.

Hahn sei friedlich zu Hause in Wolfsburg eingeschlafen, bestätigte eine Sprecherin der Hahn-Stiftung gegenüber Medien. (aum)