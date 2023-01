Vorschau: Vorfreude, Rückblicke und Winterspaß

Das Wetter dieser Tage ist trüb. Da kann die Stuttgarter CMT die Stimmung aufhellen, die Ende nächster Woche mit den Caravan-Neuheiten die Vorfreude auf den nächsten Urlaub weckt. Passend dazu stellen wir den Vantourer Urban von Eurocaravaning vor, einen alltagstauglichen Campingbus auf Basis des Mercedes-Benz Vito mit Platz für vier. Frank Wald nutzt den Winter hingegen noch, um mit dem Toyota bZ4X durch den Schnee zu pflügen. Das Elektroauto verfügt über den X-Mode-Allradantrieb von Subaru, wo der baugleiche Stromer Solterra heißt.

Guido Borck nimmt in einem Praxistest den Opel Astra Sports Tourer genauer unter die Lupe. Die Kombiversion tritt mit einem putzmunteren Dreizylinder-Benziner an und bietet ein Ladevolumen von 597 bis 1634 Liter. Wir klären, welche Stärken und Schwächen der Rüsselsheimer hat.



Wir blicken noch einmal auf die am Sonntag endende Consumer Electronics Show in Las Vegas, die in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung für die Automobilindustrie gewonnen hat. Der Verband der Automobilindustrie lädt zur Jahres-Pressekonferenz ein, und auch Rolls-Royce zieht Bilanz für 2022. Zudem werfen wir einen Blick auf die Neuzulassungsstatitik 2022 bei den Motorrädern.



Darüber hinaus gibt es bei uns tagesaktuell die wichtigsten Meldungen aus der Autombilbranche und anderen Zweigen der Mobilitätswelt. (aum)