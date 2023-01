Essenz 2022: Professionelles Rendezvous mit neuen Schönheiten

Menschen entscheiden in Sekunden, ob ihnen eine neue Person gefällt. Motorjournalisten sind auch nur Menschen. Auch sie reagieren spontan und emotional auf ein neues Auto. Doch nach dem Aha-Effekt müssen sie gedanklich einen Schritt zurücktreten und den Profi herauskehren. Der sieht es als seine Aufgabe an, das neue Auto so zu beschreiben, dass sein Leser einen Eindruck bekommt – sachlich und emotional. Die Ergebnisse eines solch professionellen Rendezvous mit einer neuen Schönheit stecken in der Rubrik „Fahrbericht“, wöchentlich mehrfach zu finden bei den Medien der Autoren-Union Mobilität wie dem Auto-Medienportal, dem e-Medienportal und dem Premiumcontent-Portal Car-Editors.Net.

In der Disziplin „Fahrbericht“ wollen die Autoren aber nicht nur technisches Vorwissen und die Vorstellungskraft ihrer Leser ansprechen. Der Job ist dann perfekt erledigt, wenn das neue Fahrzeug auch am Anspruch seiner Urheber erfolgreich gemessen werden kann. Es geht um die Antwort auf die schlichte Frage: Passt das Auto oder das Motorrad in die Marktlücke und zu der Zielgruppe, die es erreichen soll?



Aus den deutlich mehr als 100 im vergangenen Jahr insgesamt 508.775 abgefragten Fahrberichten waren dies die 50 erfolgreichsten beim Auto-Medienportal:



1. Fahrbericht Mazda CX-60: Schwergewicht mit kleinem Durst und großer Überraschung

2. Fahrbericht Royal Enfield Scram 411: Himalayan für Heimatverbundene

3. Fahrbericht BMW CE 04: Der „Wow“- und der „Huuiii“-Effekt

4. Fahrbericht Opel Vivaro-e Hydrogen: Stromern ohne Lade-Hemmung

5. Fahrbericht Toyota GR 86: Puristisch und leichtfüßig

6. Fahrbericht Suzuki S-Cross & Vitara: Fit für den urbanen Neustart

7. Fahrbericht Yamaha Ténéré 700 World Raid: Nummer drei geht hoch hinaus

8. Fahrbericht Porsche 718 Cayman GT4 RS: Fast ein Rennwagen

9. Fahrbericht Opel Corsa A GSi: Das Kleinwagen-Kracherle

10. Fahrbericht Yamaha XSR 900: Nur aus dem oberen Regal

11. Fahrbericht Toyota Highlander Executive: Sparsamer Siebensitzer

12. Fahrbericht BMW X7: Mit Luxus-Gesicht und neuem V8

13. Fahrbericht Alfa Romeo Tonale: Elegantes SUV mit hohem Anspruch

14. Fahrbericht VW ID 5 GTX: Hardware mau, Software wow

15. Fahrbericht Range Rover: Wohlfühloase

16. Fahrbericht Toyota Corolla Cross: Verwechselung eingeschlossen

17. Fahrbericht Audi S8: Auf zur letzten Runde

18. Fahrbericht Kimera Evo 37: Wiedergeburt einer Lancia-Ikone

19. Fahrbericht Mercedes-AMG SL 55 und SL 63: Der Sprung nach vorn

20. Fahrbericht MG 4 Electric: Kontrahent zum Kampfpreis

21. Fahrbericht BMW X1/iX1: Elektrisierender Bestseller

22. Fahrbericht VW ID Buzz: Noch leicht getarnt feiert er die Vielfalt

23. Fahrbericht Peugeot 308 Pure Tech 130: Sitzen will gelernt sein

24. Fahrbericht Toyota GR 86: Verdammt lang quer

25. Fahrbericht Can-Am Spyder/ Ryker: Mehr als nur frische Farben für die flotten Dreier

26. Fahrbericht Renault Mégane E-Tech Electric: Nouvelle Vague

27. Fahrbericht Triumph Tiger 1200: Der Fehdehandschuh

28. Fahrbericht Mercedes-Benz T-Klasse: Der Premium-Gratwanderer

29. Fahrbericht Audi A8 PHEV: Mehr Licht, mehr Leistung, mehr Reichweite

30. Fahrbericht VW Golf Alltrack 2.0 TDI: Der Alliterations-Allrounder

31. Fahrbericht Ford F-150 Lightning: Der Gamechanger

32. Fahrbericht Volkswagen T-Roc: Ein Update für den Erfolgstypen

33. Fahrbericht BMW 2er Active Tourer: Eleganter und moderner

34. Fahrbericht VW T-Roc R: Vielseitig talentiert

35. Fahrbericht Hyundai Ioniq 6: Designerstück mit hoher Reichweite

36. Fahrbericht Fiat 500X Hybrid / Tipo Hybrid: Teurer Trick

37. Fahrbericht: Unterwegs im letzten US-Passat

38. Fahrbericht Ford Maverick: Amerika, du hast es besser

39. Fahrbericht Genesis GV60: Der Elektro-Athlet

40. Fahrbericht Iveco e-Daily: Keine Kompromisse

41. Fahrbericht Citroën C5 X: Drei unter einer Blechhaut

42. Fahrbericht Cupra Formentor VZ5: Gib mir fünf

43. Fahrbericht Jeep Renegade / Compass: Der e-Hybrid bleibt der einzige

44. Fahrbericht Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: Hier geht es um die Leistung

45. Fahrbericht Genesis Electrified GV70: Neuer Nobel-Stromer

46. Fahrbericht Fiat E-Doblò: Transporter mit Doppelleben

47. Fahrbericht Renault Kangoo E-Tech Electric: Vorreiter in 2. Generation

48. Fahrbericht Honda Civic e-HEV: Viel elektrisch unterwegs

49. Fahrbericht Skoda Enyaq iV Coupé: Premium von der Massenmarke

50. Fahrbericht Toyota GR Supra: Sportler mögen Handarbeit



Wer einen der Artikel noch einmal lesen möchte, findet ihn mit Hilfe der Volltextsuche in den Portalen der Autoren-Union Mobilität über die Eingabe der Modellbezeichnung in das Suchfeld. (aum)