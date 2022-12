Vorschau: Jahresstart mit Messe, Mitsubishi und Mercedes

Das neue Jahr beginnt gleich mit einer Messe. Die Consumer Electronics Show für Unterhaltungs- und Gebrauchselektronik in Las Vegas hat sich längst auch zu einem Spielfeld für die Automobilindustrie entwickelt. Vor gut 45 Jahren kam Mitsubishi nach Deutschland. Der Colt, das wohl bekannteste und beliebteste Modell der Marke feiert 2023 seinen 45. Geburtstag. Michael Kirchberger blickt auf die wechselhafte Geschichte des Unternehmens in Deutschland zurück und berichtet, was uns in den nächsten Jahren noch erwartet.

Frank Wald stellt im Praxistest den Mercedes-Benz EQB vor. Das Elektro-SUV rangiert – kaum anders als sein Verbrenner-Zwilling GLB – im Schatten seiner nächstgrößeren Bestseller-Brüder GLC und EQC. Dabei entpuppt es sich im Praxistest mit großer Geräumigkeit, sicherem Handling und passabler Ladeleistung als kostengünstigere Empfehlung für Alltag und Familie.



Darüber hinaus versorgen wir Sie wieder wie gewohnt tagesaktuell mit Neuigkeiten aus der bunten Welt der Mobilität. (aum)