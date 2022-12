Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Ein Rückblick auf die Themen des Jahres zeigt nicht nur die numerischen Erfolge unserer Portale. Bei allem Auf und Ab verfestigt sich doch die Zahl von einer Million Abrufe als ein imposantes statistisches Mittel. Wir sind damit die Kommunikationsplattform der Branche. Unsere Autoren haben mit ihren Exklusiv-Geschichten in Car-Editors.Net nicht nur Neues im Blick. Wir versuchen daneben auch, den Stimmen Gehör zu verschaffen, die der Wahrheit näher kommen als der Mainstream. (aum)

Von den 423.120 abgerufenen Texten sind dies die Top Ten der Woche:



1. Untersuchung: E-Autos werden immer schmutziger

2. Praxistest Mazda 2 G90: Japanischer Widerborst mit Charme

3. Weihnachtsgeschenke für Fahrzeugliebhaber

4. Hintergrund: Eine steile These

5. Endlich: Asterix und Obelix im 2CV

6. Fahrbericht Piaggio MP3 530 Exclusive: Die Macht auf drei Rädern

7. Fahrbericht Audi Q8 e-Tron: Marktführer vielfach optimiert

8. Fahrbericht Volkswagen ID Xtreme: Mit Passion entwickelt

9. KPMG-Studie mit Führungskräften: Kalte Dusche für Elektroautos

10. Cupra Ateca und Formentor VZ als „Tribe Edition“



797.513 Fotos und Videos lieferte unser Server in der Woche vor Weihnachten an unser Leser und an die Kollegen in den Medien als Downloads aus. Bei den Videos lag das vom Audi R8 V10 GT RWD ganz vorn, bei den Fotos das vom Cupra Formentor VZ, Sondermodell „Tribe Edition“. (aum)