Der Seat Mó kommt als Kleinkraftroller

Seat bietet den Mó im kommenden Jahr auch als 50er-Kleinkraftroller mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit an. Der Motor hat ein Drehmoment von 100 Newtonmetern, leistet vier kW (knapp 5,5 PS) und in der Spitze bis zu 7,3 kW (zehn PS). Im Sport-Modus beschleunigt der Elektroroller in unter vier Sekunden auf die gesetzlich vorgegebene Höchstgeschwindigkeit. Der wie beim Mó 125 als Trolley herausnehmbare Akku soll im Eco-Modus Reichweiten von rund 170 Kilometern ermöglichen. Die Batterie kann an einer Haushaltststeckdose in sechs bis acht Stunden wieder voll aufgeladen werden.

Mit der Smartphone-App lassen sich Fahrzeugdaten und der Standort abrufen. Der Mó 50 verfügt über zwei USB-Anschlüsse und bietet unter der Sitzbank Platz für zwei Helme. Erhältlich ist er ab erstem Quartal nächsten Jahres in den Farben Barcelona Grau und Tarifa Blau. Einen Preis nannte Seat noch nicht. (aum)