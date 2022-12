120 Jahre Harley-Davidson werfen ihre Schatten voraus

120 Jahre Harley Davidson werden 2023 gefeiert. Für die europäischen Fans findet die große Geburtstagsparty vom 22. bis 25. Juni in Budapest statt, das amerikanische „Harley-Davidson Homecoming“ steht von 13. bis 16. Juli in Milwaukee, der Heimat der Kultmarke, auf dem Programm. Die ersten neuen Modelle für 2023 und neues Zubehör werden am 18. Januar präsentiert. Ab sofort informiert das Unternehmen auf seiner Internetseite harley-davison.com regelmäßig über weitere Aktionen und Veranstaltungen rund um das 120-jährige Bestehen. Dort können sich Interessenten auch für den Live-Stream zur Präsentation der neuen Modelle am 18. Januar sowie zum Newsletter anmelden. (aum)