Triumphs Fahrer-Duo für die Supersport-WM steht

Das Team Dynavolt Triumph wird die Supersport-Weltmeisterschaft 2023 mit dem Briten Harry Truelove und dem Finnen Niki Tuuli bestreiten. Während Harry Truelove in diesem Jahr in der britischen Meisterschaft mit zehn Podiumsplätzen und einem Sieg den dritten Gesamtrang für das Team Appleyard Macadam eingefahren hat, konnte Niki Tuuli bereits umfangreiche Erfahrungen in der Supersport-WM sammeln. Erst vor kurzem fuhr er beim Grand Prix in Indonesien den ersten Sieg für MV Agusta seit 2017 ein. Truelove schnupperte in diesem Jahr als Wildcard-Fahrer beim Rennen in Donington Park erstmals WM-Luft. (aum)