Vorschau: Drifts, ein Tesla-Jäger und Wasserstoff statt Diesel

Das Jahr 2022 ist so gut wie gelaufen. Das schlägt sich auch in einer dünneren Nachrichtenlage nieder. Wir bleiben dennoch bis Heiligabend am Ball oder besser gesagt am Steuer. Durchdrehende Räder, kontrolliertes Übersteuern und Lenken: Unser Autor Guido Borck begibt sich auf die Spuren von Ken Block und übt sich im Querfahren auf dem Hockenheimring. Für die höchste Disziplin der Fahrzeugbeherrschung nimmt er sich den Kia Stinger GT und den Kia EV6 GT zur Brust. Beide kommen mit Allradantrieb, viel Drehmoment sowie einem speziellen Driftmodus daher. Dass die Unterschiede zwischen dem Benziner- und dem Elektro-Sportler am Ende so groß sind, hätte auch unser Autor nicht gedacht.

Kaum ein Monat vergeht, in dem die Kollegen nicht einen neuen Tesla-Jäger ausrufen. Dabei gibt es längst einen, der dem gehypten US-Schaumschläger zeigt, wie Serienqualität im Elektrozeitalter geht. Mit dem EQE hat Mercedes eine Stromer-Limousine geschaffen, die nicht nur die neue Exklusivität der Marke unterstreicht, sondern zum Premiumpreis auch Premiumkomfort liefert, findet unser Redaktionsmitglied Frank Wald. Außerdem fragen wir: Kann ein Roadster auch im Winter gefallen? Michael Kirchberger hat es mit dem japanischen Kult-Cabrio Mazda MX-5 ausprobiert. Matthias Knödler stellt den gelifteten Audi Q8 e-Tron im Fahrbericht vor, den mit der Modellpflege umbenannten Ur-e-Tron.



Der Technologiekonzern Mahle setzt auf Wasserstoff und testet in Stuttgart Komponenten für den Brennstoffzellenantrieb und Hydrogen als Energieträger für Verbrennungsmotoren. Auf dem Prüfstand wurden bisher Dieselaggregate getestet.



Zudem erinnern wir in der nächsten Woche an einen Kollegen. Er war eine zu seiner Zeit beherrschende Persönlichkeit unter den Automobiljournalisten: Fritz B. Busch wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Die Motorpresse Stuttgart ehrt den Autor mit zwei Bänden.



Darüber hinaus behalten wir wie gewohnt für Sie tagesaktuell die jüngsten Entwicklungen in der Welt der (Auto-)Mobilität im Blick. (aum)