Cupra Ateca und Formentor VZ als „Tribe Edition“

Cupra beschließt das Jahr mit den Sondermodellen „Tribe Edition“ von Ateca und Formentor VZ. Optische Highlights des Formentors sind die neue exklusive Lackierung Cliff Grey, die mit mattschwarzen Karosserieelementen und dem Marken-Schriftzug in Schwarzchrom kombiniert wird. Das Interieur prägt das ebenfalls neue „Black Ambient“-Design mit Dinamica- und Nappaleder-Sitzen sowie Dark-Aluminium-Pedalen.

Den Ateca Tribe Edition kennzeichnen wahlweise die Außenfarbe Magic Black oder Dark Camouflage in Kombination mit neuen und exklusiven 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in zweifarbigem Mattschwarz und Kupfer ­– einschließlich kupferfarbener Brembo-Bremssättel – sowie weiteren schwarzen Details. Fahrer und Beifahrer nehmen in zweifarbigen Schalensitzen in Dinamica-Schwarz und Shark Grey Platz.



Der Cupra Formentor VZ Tribe Edition startet bei 47.510 Euro, der Ateca Tribe Edition bei 56.230 Euro. (aum)