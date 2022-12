Mit einer Gesamtnote von 1,7 hat sich der Skoda Enyaq Coupé RS iV beim ADAC-Autotest 2022 an die Spitze der besten Elektroautos in der Mittelklasse gesetzt. Im Rahmen der Untersuchung prüft Europas größter Automobilclub die Fahrzeuge unter anderem in puncto Karosserie, Fahreigenschaften, Sicherheit und Umwelt. Insgesamt werden mehr als 300 Einzelkriterien bewertet. (aum)