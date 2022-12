Gebrauchte Stromer kosten 30 Prozent mehr als 2021

Die Gebrauchtwagenpreise erreichen in Deutschland 2022 wieder ein Allzeithoch: Mit 27.497 Euro im Jahresdurchschnitt mussten Käufer nie mehr für ein gebrauchtes Fahrzeug ausgeben als in den vergangenen zwölf Monaten. Über alle Modelle gerechnet beträgt der Preisanstieg 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Durchschnittspreise schon auf einem Höchstwert lagen. Das geht aus dem aktuellen „AutoScout24“- Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI) hervor. Danach verteuern sich vor allem E-Autos deutlich: Im Jahresdurchschnitt kostet ein Stromer 43.968 Euro. Das sind 30 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2021.

Ein Lichtblick, der auf eine Normalisierung auf dem Gebrauchtwagenmarkt hindeuten könnte, sind die relativ moderaten Preissteigerungen im November. Gebrauchtwagen verteuern sich im Vergleich zum Vormonat nur noch um 1 Prozent und kosten damit im November durchschnittlich 28.693 Euro. (aum)