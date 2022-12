Held(en) für Harley

Harley-Davidson präsentiert gemeinsam mit dem deutschen Motorradbekleidungshersteller Held eine neue Riding-Gear-Kollektion, die ab sofort bei autorisierten Händlern in ganz Europa erhältlich ist. Im Rahmen der Kollaboration produziert das familiengeführte Unternehmen, mit 76 Jahren Erfahrung in der Verarbeitung von Leder und Textilien eine feste Größe in der Motorradszene, eine Reihe neuer Handschuhe und Jacken für Frauen und Männer.

Komfortables und sicheres Fahrerlebnis verpackt in neue Looks ermöglichen die Sambia Adventure Touring Handschuhe, die Rodney Handschuhe, die Queen II Asphalt Women’s Riding Jacket, die Jester Armalith Denim Men’s Jacket, die Baily Men’s Jacket sowie die Tropic Men Mesh Jacket. (aum)