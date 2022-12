Opel Rocks-e als Offroader

Die Resonanz war groß, und das Ergebnis beeindruckt: Vor wenigen Wochen hatte Opel zum „Rocks-e-Design-Hack“ aufgerufen und um neue Fahrzeugentwürfe rund um das Elektro-Kleinstauto, das bereits ab einem Alter von 15 Jahren gefahren werden darf. Am überzeugendsten fand die Jury den Rocks e-xtrem von Lukas Wenzhöfer aus Hünfelden in Hessen. Der 26-Jährige studiert an der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim und hat den kleinen Opel in einen Geländewagen verwandelt. Der Rüsselsheimer Autohersteller wird dem Siegerentwurf als Unikat bauen. Über Social-Media-Kanäle können Opel-Fans dabei zuschauen.

Der Opel Rocks e-treme tritt mit markant nach außen gestellten Rädern, Doppelquerlenker vorn und knallgelbem Überrollbügel sowie großem, türkisfarbenen Heckspoiler mit Modellschriftzug auf. (aum)