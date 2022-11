Kirsten Schmitz spricht für Nissan

Kirsten Schmitz (53) wird zum 1. Januar 2023 neue Kommunikationschefin der Nissan Center Europe GmbH in Wesseling bei Köln. Sie löst Alexander Sellei ab, der das Unternehmen zum Jahresende verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Kirsten Schmitz stieß 1996 als Trainee im Vertrieb und Marketing zum Unternehmen. Zwei Jahre später wechselte die Rheinländerin in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zunächst als Coordinator Corporate PR. Von 2002 bis 2013 war sie für die Unternehmens-, Marken- und interne Kommunikation verantwortlich. Anschließend wechselte Schmitz in die Produktkommunikation von Nissan Europe nach Montigny in Frankreich. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland betreute sie im Marketing der Nissan Center Europe GmbH unter anderem Veranstaltungen und Sponsorings. Zuletzt war die neue Managerin Kommunikation für die 360-Grad-Planung und Umsetzung aller Media-Kampagnen zuständig. (aum)