Vorschau: Civic, Camper und Comeback

Mit der Neuauflage des Honda Civic Type R möchten die Japaner neue Maßstäbe in der sportlichen Kompaktklasse setzen. Der Fünftürer hat über 300 PS und soll fahrdynamisch noch mehr bieten als seine ohnehin schon guten Vorgänger. Guido Borck hat das auch auf der Rennstrecke ausprobiert.

Lancia, momentan mit Ausnahme des Ypsilon auf dem Heimatmarkt, vom Markt verschwunden, wird zurückkehren. Anhand dreier historischer Modelle will die Marke bei ihrem Design Day einen Ausblick auf das Kommende geben. Und auch Toyota richtet bei seinem Kenshiki-Forum den Blick in Richtung Zukunft.



Nissan, mit dem Leaf einer der Elektro-Pioniere, setzt nun auch die Baureihen Qashqai und X-Trail unter Strom. Allerdings anders als die anderen. Mercedes baut die T-Klasse mit einer Marco-Polo-Ausstattung künftig auch als Mikro-Camper. Michael Kirchberger stellt den zweiten Campingvan der Stuttgarter vor.



Darüber hinaus finden Sie bei uns wie gewohnt an sieben Tagen die Woche tagesaktuell Meldungen aus allen Bereichen der bunten Welt der Mobilität. (aum)