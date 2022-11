Vorschau: 2 x 3 Neuheiten, zwei Praxistests und ein Interview

Die Zukunft des Verbrennungsmotors schein in Europa besiegelt. Doch mancher gibt die Hoffnung noch nicht ganz auf. Wir trafen VDA-Präsidentin Hildegard Müller zum Interview und sprachen mit ihr über die Brüsseler Pläne, die CO2-Grenzwerte und die Elektromobilität.

DS Automobiles führt das Topmodell DS 7 auf dem deutschen Markt ein. Dynamische Linien und markante Gestaltungsmerkmale sollen ihn attraktiv machen, die Preisliste beginnt bei gut 40.000 Euro. Der Alfa Romeo Tonale wird an die Stromleitung gelegt. Als Plug-in Hybrid soll das Kompakt-SUV Sportlichkeit und Nachhaltigkeit miteinander vereinen. Ford zeigt den Ranger in der Ausführung Raptor, und wir stellen Hyundais neues Ausbildungszentrum vor.



Mit Yanfeng betritt eine weitere chinesische Marke den Markt und macht zunächst mit einem Konzeptfahrzeug auf sich aufmerksam: dem XiM23. Das steht für Experience in Motion 2023. Und Yamaha, bislang auf diesem Gebiet ausschließlich als Motorenlieferant tätig, bringt nun selbst Pedelecs auf den Markt. Den Anfang machen ein Mountain- und ein Gravel-Bike sowie ein Allroundermodell. Wir fahren alle drei.



Über Sinn und Unsinn eines Kompakt-SUV mit übermäßiger Power muss man nicht reden. Einen VW T-Roc R mit 300 PS jedenfalls brauchen vermutlich die wenigsten. Den meisten jedoch wird der kleine Kraftprotz ein dickes Grinsen – und das nicht nur wegen seinen sportlichen Eigenschaften – bescheren. Allerdings auch ein großes Loch im Portemonnaie. Der Maserati Levante ist zwar noch immer das meistverkaufte Auto der Marke hierzulande, doch seit der Diesel nicht mehr erhältlich ist, sind die Zulassungszahlen erheblich geschrumpft. Jetzt bildet GT die Einstiegsvariante. Wie sich der Mild-Hybrid-Benziner im Alltag schlägt, klärt unser Mitarbeiter Axel F. Busse in unserem zweiten Praxistest.



Nicht zuletzt blicken wir auch über den großen Teich auf die Los Angeles Auto Show. Noch immer gehorcht die US-Autoindustrie ihren eigenen Gesetzen.



Darüber hinaus halten wir sie wie gewohnt tagesaktuell und an allen sieben Tagen der Woche über Modelleneuheiten und die jüngsten Entwicklungen im weiten Feld der Mobilität auf dem Laufenden. (aum)