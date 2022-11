Nur zwei Automarken unter den Top Ten

Jedes Jahr in den Unternehmen heiß erwartet: Der Bericht zu den wertvollsten 100 Marken der Welt von „Interbrand“, der renommiertesten internationalen Markenagentur. Deren Experten sehen die Marke als Zeichen der Relevanz eines Unternehmens in einem dynamischen Umfeld. So gesehen sprechen die Zuwachsraten für den Erfolg im Wettbewerb. Die Markenwert selbst gehen in die Bilanzen ein. Die bestbewertete deutsche Automarke Mercedes-Benz erreicht auf Platz 8 ein Plus von zehn Prozent und einen Wert von 56,1 Mrd US-Dollar.

Wenig verwunderlich, dass Apple mit einem Plus von 18 Prozent und einem Markenwert von mehr als 482 Mrd US-Dollar den ersten Platz belegt. Beste Automarke ist Toyota auf Platz 7 (plus 10 Prozent, 59,8 Mrd. US-Dollar). Es folgt Mercedes-Benz Platz 8, auf Platz 12 Tesla mit plus 33 Prozent und 48 Mrd US-Dollar, vor BMW auf Platz 13 mit einem Plus von 3 Prozent und 34,2 Mrd US-Dollar.



Dies sind die übrigen Automarken aus den Top 100 von Interbrand:



26. Honda: plus 7 %, 22,8 Mrd US-Dollar

35. Hyundai: plus 14 %, 17,3 Mrd US-Dollar

46. Audi: plus 11 %, 14,9 Mrd US-Dollar

48. Volkswagen: plus 10 %, 14,8 Mrd US-Dollar

50. Ford: plus 12 %, 14,4 Mrd US-Dollar

61. Nissan: plus 10 %, 12,2 Mrd US-Dollar

75. Ferrari: plus 31 %, 9,4 Mrd. US-Dollar

87. Kia: +9 Prozent, 6,6 Mrd US-Dollar

98. Land Rover: plus 10 %, 5,6 Mrd US-Dollar

99. Mini: plus 2 %, 5,6 Mrd US-Dollar

(aum)