Tesla schlägt alle beim Markenwert-Zuwachs

Marketing- und Finanzexperten großer Unternehmen erwarten die Ergebnisse der Studie der weltweit tätigen Agentur „Interbrand“ jedes Jahr mit Ungeduld. Unter dem desjährigen Motto „Jahrzehnt der Möglichkeiten“ veröffentlichen Interbrand die Studie „Best Global Brands 2021“ jetzt in den USA. Die beste Entwicklung nahm der Markenwert von Tesla. Er wuchs im Vergleich zur 2020er Studie um 184 Prozent und erreicht mit 36,27 Mrd US-Dollar den 14. Platz. Bester in Sachen Markenwert ist Apple mit einem Anstieg um 26 Prozent auf 405,25 Milliarden US-Dollar.

Die wertvollste Marke eines deutschen Unternehmens in dem weltweiten Ranking gehört der Daimler AG, die mit drei Prozent Zuwachs und 59,88 Milliarden US-Dollar auf Platz acht der Top 100 liegt. Platz 12 erreicht die Marke BMW mit 41,63 Mrd. US-Dollar (+5 %), auf Platz 46 liegt Audi mit 13,47 Mrd. US-Dollar (+8%), auf Platz 47 Volkswagen mit 13,42 Mrd US-Dollar (+7 %) und auf Platz 58 Porsche mit 5,23 Mrd. US-Dollar (+4 %).



Die ausländischen Automarken:

14. Tesla legt um 164 % zu auf 36.27 Mrd. US-Dollar

25. Honda sinkt um 2 % auf 21,31 Mrd. US-Dollar

35. Hyundai wächst um 6 % auf 15,17 Mrd. US-Dollar

52. Ford legt 2 % zu auf 12,86 Mrd. US-Dollar

59. Nissan wächst um 5 % auf 11,13 Mrd. US-Dollar

76. Ferrari plus 12 % auf 7,16 Mrd. US-Dollar

86. Kia, plus 4 % auf 6,09 Mrd. US-Dollar

96. Mini, plus 5 % auf 5,23 Mrd. US-Dollar.

99. Land Rover stagniert auf 5,09 Mrd. US-Dollar (aum)