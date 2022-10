Audi setzt schwarze Schwerpunkte

Audi erweitert das Angebot für die Modelle A4 und S4 sowie A5 und S5 um die Ausstattungspakete „Competition Edition“ und „Competition Edition plus“. Sie umfassen in hochglänzendem Schwarz gehaltene Anbauteile vom Kühlergrill über die Lufteinlässe und die Marken-Logos bis hin zum Diffusor. Beim Plus-Paket sind auch die Außenspiegelkappen schwarz. Bei den S-Modellen sind zusätzlich die Modellbezeichnung im Kühlergrill in Schwarz und Rot sowie die Endrohrblenden in dunklem Chrom ausgeführt. Das Cabriolet fährt mit schwarz hochglänzenden Endrohrblenden vor.

Das Competition-Edition-Plus-Paket enthält neben den schwarzen Außenspiegeln unter anderem rot lackierte Bremssättel (für Motorisierungen ab 204 PS), das Ambiente-Lichtpaket und die Dekorfolie „Audi Ringe“ in Brillantschwarz für die hinteren Türen beziehungsweise Seitenwand unten beim A5 Coupé und Cabriolet. Regulär nur für RS-Modelle erhältlich, gibt es erstmals abgedunkelte Blenden der Matrix LED-Scheinwerfer für A4 und S4 und Matrix LED-Scheinwerfer mit Laser-Zusatzfernlicht bei A5 und S5.

Verfügbar sind die neuen Ausstattungspakete ab Januar. Die Preise liegen je nach Modell zwischen 950 Euro und 3150 Euro. (aum)