Volkswagen setzt auf Bosch und Horizon Robotics

Volkswagen konzentriert seine Entwicklungstätigkeit beim autonomen und hochautomatisierten Fahren. So wird die dafür zuständige Geschäftseinheit Cariad nicht weiter in Argo AI investieren, aber auch in Zukunft mit dem Unternehmen zusammenarbeiten und die vielversprechendsten Projekte dort fortführen. In China setzt VW weiterhin auf die Kooperation mit Horizon Robotics. Im Rest der Welt ist Bosch der Partner. Erste Level-2-Fahrfunktionen aus der Allianz sollen im kommenden Jahr eingeführt werden.

Volkswagen Nutzfahrzeuge, im Konzern für die Bereiche Mobility and Transportation as a Service (MaaS / TaaS) verantwortlich, will ab 2025 in Hamburg autonom fahrende ID Buzz seines Shuttledienstes Moia einsetzen. Entsprechend ausgestattete Prototypen sind bereits bei einem noch nicht genannten Entwicklungspartner im Testprogramm unterwegs. (aum)