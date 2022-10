Die Ducati Streetfighter V4 folgt der Panigale

Die Ducati Streetfighter V4 übernimmt zum neuen Modelljahr die jüngsten Entwicklungen bei der Panigale V4. Zudem ergänzt die SP das Modellprogramm. Künftig wird die Streetfighter serienmäßig als Einsitzer ausgeliefert, das Zubehör für den Soziusbetrieb aber mitgeliefert. Der neue und größere Kraftstofftank hat die gleiche Form wie bei der diesjährigen Panigale V4, um den Fahrer beim Bremsen und in Kurven besser zu unterstützen. Die bisherigen beiden Power Modes werden um die Stufen Full und Low ergänzt. Zudem steht nun der Fahrmodus Wet zur Verfügung.

Das Display folgt ebenfalls der Panigale V4. Die Grafiken wurden in allen Ansichten überarbeitet, neu hinzu kommt der Anzeigemodus Track Evo. Die Engine Brake Control und die Schaltstrategie des Quickshifters wurden ebenfalls angepasst. Zu den elektronischen Änderungen kommt eine optimierte Lüftersteuerung, um den Wärmehaushalt vor allem im Straßenverkehr zu verbessern.



Der 208 PS starke Motor neu kalibriert, um dem größeren Durchmesser des Schalldämpferauslasses zu entsprechen, der eingeführt wurde, um den Abgasgegendruck zu verringern. Außerdem befindet sich auf der rechten Seite die Kupplungsabdeckung der Panigale, die die Wartung erleichtert. In der S-Version ist die Streetfighter 2023 in der neuen Lackierung Grey Nero erhältlich.



Um das Potenzial des Naked Bikes noch stärker zu nutzen, wird es die überarbeite Streetfighter V4 als SP2 in einer nummerierten, aber nicht limitierten Auflage geben. Das Spitzenmodell mit Carbon-Felgen ist nicht zuletzt auch für die Rennstrecke vorgesehen und wird in der „Winter Test"-Lackierung des Motorsportteams angeboten. Die fortlaufende Nummer des Motorrads ist auf dem Lenker eingraviert.



Der neue Modelljahrgang ist ab Februar bzw. März (SP2) verfügbar. Die Preise beginnen bei 23.390 Euro für die V4, die S ist ab 26.290 Euro zu haben und die SP2 für 35.690 Euro. (aum)