Laufleistung von 500.000 km möglich?

Nachhaltige Materialien in der Laufflächenmischung zeichnen den Konzeptreifen Eagle GO von Goodyear aus, der jetzt seine Premiere gemeinsam mit dem Citroën-Konzeptfahrzeug Iconic Electric Oli erlebt. Der Eagle GO ist der dritte mit Citroën entwickelte Konzeptreifen von Goodyear. Er wurde entwickelt, um Effizienz, Haltbarkeit und Komfort für die Elektromobilität zu optimieren. Der Konzeptreifen soll später durch die Wiederverwendung der nachhaltig produzierten Karkasse und mit dem erneuerbaren Profil bis zu 500.000 km zurücklegen können.

Der Konzeptreifen verwendet für jenen Teil, der sich abnutzt – die Lauffläche – eine Mischung, die beinahe ganz aus nachhaltigen oder recycelten Materialien besteht. Dazu gehören Sonnenblumenöle, Kiefernharze, Naturkautschuk und Kieselsäure aus Reisschalenasche:



Sonnenblumenöle und Kiefernharze ersetzen aus Erdöl gewonnene Öle. Diese Materialien werden zurzeit zur Herstellung von „Pflanzentinte“ für Drucker verwendet. Das Ziel von Goodyear ist es, bis 2040 aus Erdöl gewonnene Öle in seinen Produkten vollständig zu ersetzen.



Naturkautschuk des Baums Hevea brasiliensis wird verwendet, um synthetischen Kautschuk auf Erdölbasis zu ersetzen, wobei verantwortungsvolle Anbau- und Abbaumethoden vorausgesetzt werden.

Kieselsäure aus der Asche von Reisschalen kann die Abfallmenge des Reisanbaus verringern. Sie wurde zuvor auch schon für Stahlbeton verwendet.



Im Konzeptreifen steckt auch die Goodyear Sight Line-Technology, deren Sensor eine Vielzahl von Reifenparametern überwacht. Diese Technologie wird bereits eingesetzt, um Flottenkunden zu unterstützen. Sie könnte helfen, die Effizienz zu steigern, indem sie den idealen Luftdruck und Reifenzustand beobachtet. Die Überwachung des Reifenzustands ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung, ob oder wann ein Reifen erneuert werden kann, und erhöht so die Recyclingfähigkeit und Effizienz. Die Verwendung dieser Technologie im Konzeptreifen entspricht dem Ziel von Goodyear, bis 2027 daten- und sensorgestützte Intelligenz in allen neuen Produkten bereitzustellen.



„Die Reifenarchitektur hat durch die Integration nachhaltiger Materialien und intelligenter Technologien einen langen Weg zurückgelegt“, erklärte Laurent Colantonio, Regional Technology Director EMEA. „Mit Citroën haben wir eine Beziehung, die eine großartige Testumgebung für die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien und Techniken bietet.“ (aum)