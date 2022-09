Vorschau: Von A wie Amarok bis Z wie Nissan

Gleich zwei Messen beschäftigen uns in den nächsten Tagen: Jens Meiners berichtet von der NAIAS in Detroit, wohin der Trend in den USA geht. Und er hat sich auch gleich noch die lang ersehnte Neuauflage des Nissan Z für eine Ausfahrt geschnappt. Europäer haben allerings das nachsehen. Zurück nach Deutschland: In Hannover findet in der kommenden Woche die IAA Transportation statt, bisher bekannt als IAA Nutzfahrzeuge. Auch dort ist der Trend zur Elektrifizierung in der Logistik nicht zu übersehen. Volkswagen nutzt das „Heimspiel“ in Niedersachsen, um nicht nur den ID Buzz Cargo, sondern auch den neuen Amarok zu präsentieren.

Guido Borck, Mitglied der Autoren-Union Mobilität, geht mit dem Hyundai Ioniq 5 auf große Weltreise – ohne dabei jedoch Deutschland zu verlassen. Was genau dahinter steckt, klärt der Praxistest mit dem koranischen Stromer, der genauso schnell wie ein Porsche Taycan lädt und mit hervorragenden Langstreckeneigenschaften glänzt.



Vom Trabant zum Corsa: Das Opel-Werk Eisenach feiert sein 30-jähriges Bestehen. Kia spendiert dem Ceed ein Facelift und auch BMW weiß am 3er noch das eine oder andere Detail zu verbessern. Noch vor zwei Jahren hatte Mitsubishi verkündet, keine neuen Modelle mehr für Europa entwickeln zu wollen. Nun präsentieren die Japaner dennoch den ASX in einer Neuauflage. Und die kommt unserem Autor Frank Wald doch sehr vertraut vor.



Man sieht ihn nicht auf dem Baumarkt-Parkplatz und auch vor dem Familienhotel ist er eher selten anzutreffen. Er ist eng, laut und sündhaft teuer. Dennoch gehört der Audi R8 V10 Spyder zu den faszinierendsten Automobilen aus deutscher Produktion. Unser Mitarbeiter Axel F. Busse hat den Praxistest gemacht. Nichts für die Praxis, sondern nur fürs Auge ist die zweite Studie, die Renault von einem R 5 der Neuzeit präsentiert. Diesmal lehnt sich das vollelektrische Konzeptfahrzeug optisch an das legendäre Turbo-Modell an. Außerdem stellen wir die Nachhaltigskeitsstrategie von Skoda näher vor.



Darüber hinaus finden Sie wie gewohnt tagesaktuell weitere Nachrichten aus dem weiten Feld der Mobilität, wobei der Schwerpunkt der Automobilindustrie gehört. Auch über die Entwicklungen in der Verkehrspolitik halten wir Sie auf dem Laufenden. (aum)