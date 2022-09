Vorschau: Von Markenzeichen, Blicken und automobilem Fortschritt

Die Autowelt nimmt langsam wieder Fahrt auf. Dacia stellt seine neue Ausrichtung und seine Strategie für die nächsten Jahre vor. Der preiswerte Renault-Ableger setzt auch ein neues Markenzeichen ein. Der MG 4 Electric kommt neu auf den Markt, um im Umfeld des VW ID 3 zu fischen, und wir hinter die Kulissen des Forschungs- und Innovationszentrums von BMW in München.

Lexus hat in Santa Barbara an der kalifornischen Pazifik-Küste die fünfte, von Grund auf erneuerte Generation des RX präsentiert. Unser Autor Hans-Robert Richarz war dabei und nutzte die Gelegenheit, um mit dem Spitzenmodell RX 500h mit Turbo-Hybrid über den Highway 101 ins Santa Maria Valley zu fahren, eine der größten Weinregionen des Landes.



Jens Meiners, Chefredakteur des Auto-Medienportals, spürt anhand von Ausfahrten mit einer Reihe von alten Mercedes-Modellen dem Fortschritt in der Automobilentwicklung nach.



Kleinwagen werden immer weniger. Mit ihnen verschwinden auch ihre sportlichen Ableger. Einer der die Fahne besonders hoch hält ist der Abarth 695 Esseesse. Unser Mitarbeiter Dennis Gauert stellt die Kraftkugel im Praxistest vor. Und Klick macht es, wenn Motorradfahrer der geburtenstarken Jahrgänge die XSR 700 XTribute von Yamaha erblicken: Wie damals bei der XT 500 – genau diese Assoziation wünscht sich Yamaha natürlich auch. Ralf Bielefeldt stellt die vom Design her nicht ganz unumstrittene Neo-Scrambler näher vor.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt über die jüngsten Meldungen aus der Automobil- und Motorradwelt auf dem Laufenden. Zudem behalten wir die Verkehrspolitik im Blick. (aum)