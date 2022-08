Neuer Verantwortlicher für das VWN-Großkundengeschäft

Michael Schmitz leitet in Zukunft das Großkundengeschäft bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Deutschland. Er folgt auf Axel Czora, der Verantwortung in strategischen Vertriebsprojekten übernimmt.

Michael Schmitz war bei VWN bislang für den Verkauf an Behörden und Direktkunden auf dem deutschen Markt zuständig. Er stieg 1989 als Auszubildender bei Volkswagen Nutzfahrzeuge ein, war in der Beschaffung und im Vertrieb tätig, seit 2012 in diversen Führungspositionen, unter anderem als Leiter Tradeport bei der Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH. (aum)