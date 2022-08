Caravan Salon: Lokal emissionsfrei in die Natur:

Der Opel Zafira-e Life ist das ideale Fahrzeug für den Wochenendtrip in die Natur oder zum Camping für alle, die dabei bereits heute rein elektrisch mobil sein wollen. Der geräumige Elektro-Van mit dem Blitz wird auf dem Caravan Salon vom 26. August bis 4. September in Düsseldorf gleich in mehreren Varianten zu sehen sein. So ist er als erster batterieelektrischer Crosscamp Flex auch auf dem Musterstellplatz zum Thema Nachhaltigkeit im Freigelände zu sehen.

Dort im Freigelände präsentiert Crosscamp den Prototyp auf Basis des Opel Zafira-e Life. Für längere Wochenendtrips sorgt der serienmäßig im Unterboden platzsparend verbaute 75 kWh-Akku. Damit können Reiselustige im Serien-Opel Zafira-e Life bis zu 322 Kilometer (gemäß WLTP1) lokal emissionsfrei zurücklegen. Die Batterien lassen sich über eine Wallbox zu Hause, Fast Charger unterwegs oder über jede beliebige Steckdose laden. An einer Schnellladesäule mit 100 kW Gleichstrom ist die Batterie in rund 48 Minuten zu 80 Prozent wieder aufgefüllt. Eine zweite, 95 Ah-Batterie versorgt die Verbraucher an Bord, wie Licht, Kühlbox oder USB-Steckdose zum Laden von Smartphones, Kameras oder anderen elektronischen Geräten.



Wie bei jedem Crosscamp ist auch beim vollelektrischen Flex alles an Bord, was Camper für eine Übernachtungstour benötigen: Zur Ausstattung gehören um 180 Grad drehbare Vordersitze, ein Küchenblock mit Spüle und Gaskocher sowie integrierte Frische- und Abwassertanks. Die Sitzbank im Fond wird zum Doppelbett; Raum für zwei weitere Schlafplätze bietet ein Aufstelldach. Der batterieelektrische Crosscamp Flex ergänzt ab 2023 die Varianten mit Dieselantrieb. Darüber hinaus plant die Marke, den elektrischen Camper auch als Crosscamp Lite anzubieten. (aum)