Skoda begleitet die „Deutschland Tour“

Mit 45 Fahrzeugen für die Organisation und die Rennleitung begleitet Skoda in dieser Woche die „Deutschland Tour“. Das einzige Etappenrennen der Männer-Radfahrelite führt vom 24. bis 28. August über 710 Kilometer von Weimar nach Marburg und Freiburg bis nach Stuttgart. Das Feld führt das „Red Car“ der Tour de France, ein Enyaq iV an.

Wie in den Vorjahren ist Skoda Partner des Grünen Trikots und schickt auch wieder sein Veloteam ins Jedermann-Rennen, zu dem am Sonntag in Stuttgart insgesamt über 3000 Hobbyathleten erwartet werden. Einige Teilnehmerplätze im Veloteam, das professionelle Unterstützung erhält, verlost Skoda regelmäßig auf www.welovecycling.de. Die Partnerschaft mit der Deutschland Tour setzt die Marke auf jeden Fall auch im nächsten Jahr fort. (aum)