Bentley geht schwarz auf die Monterey Car Week

In diesen Tagen der Monterey Car Week in Kalifornien ziehen Auto-Fans und -Hersteller alle Register, denn viele Nachbarn und Wettbewerber wollen übertrumpft sein. Bentley versucht es mit einem Flying Spur Mulliner in einer Blackline-Spezifikation, die sich zurzeit großer Beliebtheit bei den Kunden erfreut. Den gibt es mit sechs, acht oder zwölf Zylindern und 22-Zoll-Rädern in speziellem Design, deren Naben das B des Bentley-Logos immer in Waage zeigen, ein typisches US-Gimmick für 29,75 US-Dollar im Internet. (aum)