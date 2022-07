Die Ducati Panigale V4 bekommt ein Elektronik-Update

Die Ducati Panigale V4 bekommt zum Modelljahr 2023 ein Elektronik-Update, 2022er Modelle können es aufgespielt bekommen. Um die Fahrstabilität, Präzision und Richtungsstabilität beim Bremsen und in Kurven zu verbessern, erhält die Baureihe 2023 die neue Software Engine Brake Control (EBC) Evo 2. Damit kann für jeden Gang eine der drei Stufen für die Einstellung der Motorbremse ausgewählt werden. In der ersten Phase des Bremsvorgangs, wenn das Hinterrad nur wenig belastet wird, stellt die EBC eine geringere Motorbremswirkung zur Verfügung. Diese nimmt mit der Annäherung an die Kurvenmitte zu. Die größte Motorbremswirkung wird in dem Moment bereitgestellt, in dem sie am stärksten zur Verlangsamung des Motorrads und einer engeren Linie beiträgt.

Die Panigale V4 2023 erhält außerdem eine geänderte Strategie für den Quickshifter, mit dem die Schaltvorgänge bei den unterschiedlichen Gasstellungen verbessert werden. Für Teil- und Vollgas gibt es unterschiedliche Strategien. Beim Schalten bei Teillast, wo das System bisher die Zündung unterbrochen hat, wird der Effekt nun durch eine Verzögerung des Zündzeitpunkts erzielt, wodurch die Schaltvorgänge im Straßenbetrieb dank der fehlenden Motorabschaltung flüssiger werden. Beim Schalten mit vollständig geöffneter Drosselklappe, etwa auf der Rennstrecke, setzt das System weiterhin auf eine Zündunterbrechung. Die Fahrstabilität konnte durch einen sanfteren Einsatz des Drehmoments verbessert werden.



Zusätzlich zu diesen Änderungen gibt es ein optimiertes Lüftermanagement, das auch den Hitzestau nach dem Rennstreckeneinsatz reduziert. Weitere Verbesserungen betreffen die Traktionskontrolle und das Ride-by-Wire-System.



Das Update gibt es ab Juli auch beim Service für den vorherigen Modelljahrgang. (aum)