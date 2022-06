Kraftstoffpreise: Deutschland im EU-Vergleich im Mittelfeld

Benzin und Diesel waren an den deutschen Tankstellen zuletzt günstiger oder ähnlich teuer wie in den meisten direkten EU-Nachbarstaaten Deutschlands, wenngleich die Kraftstoffpreise seit der Einführung des „Tankrabatts“ am 1. Juni 2022 wieder stiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Daten der Europäischen Kommission und der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) beim Bundeskartellamt mitteilt, zahlten Autofahrer in Deutschland am 20. Juni 2022 im Tagesdurchschnitt 1,97 Euro für einen Liter Super E5 sowie 2,06 Euro für einen Liter Diesel.

Im Vergleich mit Deutschlands direkten Nachbarstaaten war der Preis für einen Liter Superbenzin der Sorte E5 an diesem Tag in Polen (1,70 Euro), Tschechien (1,93 Euro) und Luxemburg (1,94 Euro) niedriger. Auch Diesel war in Polen (1,69 Euro), Tschechien (1,93 Euro) und Luxemburg (2,00 Euro) billiger als in Deutschland. Niedrigere Kraftstoffpreise gab es außerdem in Kroatien mit 1,83 Euro für Super E5 und 1,84 Euro für Diesel. Am günstigsten war Ungarn (E5: 1,23 Euro; Diesel: 1,47 Euro). In Spanien (E5: 2,14 Euro; Diesel: 2,08 Euro) und Italien (E5: 2,06 Euro; Diesel: 2,01 Euro) waren die Benzinpreise dagegen höher als in Deutschland, die Preise für Diesel auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland. Wen es in den Norden nach Schweden zieht, der muss deutlich mehr zahlen als in Deutschland: Der Liter E5 kostete dort am Stichtag 2,16 Euro und der Liter Diesel 2,53 Euro.



Ein Grund für die laut Destatis verhältnismäßig geringeren Preise in Deutschland dürfte die vorübergehende Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe zum 1. Juni, der so genannte Tankrabatt, sein. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist allerdings eine andere. Am 30. Mai war Superbenzin mit Blick auf die EU-Nachbarstaaten nur an Tankstellen in Dänemark und in den Niederlanden teurer gewesen als in Deutschland, Diesel nur in Dänemark.



Die Preise für Benzin an deutschen Tankstellen waren im Juni 2022 demnach niedriger als vor der Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Am 31. Mai 2022 hatte E5 noch 2,21 Euro pro Liter gekostet. Diesel hingegen war etwas teurer als am 31. Mai. Damals kostete ein Liter Diesel 2,04 Euro. (aum)