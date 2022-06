Goodwood 2022: Lexus zeigt den LFA der Zukunft

Lexus hat sich auf dem morgen endenden Goodwood Festival of Speed mit dem Electrified Sport Concept präsentiert. Die in der Electric Avenue – ein ausschließlich reinrassigen Stromern vorbehaltener Abschnitt – vorgestellte Studie soll Ausblick auf einen künftigen batteriebetriebenen Hochleistungssportwagen der Marke haben. Mit ihm will Lexus an das Coupé LFA anknüpfen, das von einem V10-Saugmotor befeuert wird. Für eine neue, vollektrische Interpretation können sich die Ingenieure einen Beschleunigunsgwert im niedrigen Zwei-Sekunden-Bereich sowie dank einer neuen Feststoffbatterie eine Reichweite von mehr als 700 Kilometern vorstellen. (aum)