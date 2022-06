Goodwood 2022: Originalgetreuer Ford TFZ-P1 dient als Spielekonsole

Ford präsntiert auf dem Goodwood Festival of Speed (–26.6.) den zusammen mit der Gaming-Community entworfenen virtuellen Rennwagen TFZ-P1 als maßstabsgetreuen Prototyp. Er bietet Besuchern vor Ort die Gelegenheit zu einer Sitzprobe im Cockpit, das gleichzeitg als Spielekonsole dient und so reale und virtuelle Welt miteinander verbindet. Sim-Racer können den virtuellen Rennwagen des Teams Fordzilla ab sofort kostenlos downloaden und im Spiel „Grid Legends“ von Codemasters in Aktion erleben.

Der automobile Avatar zählt zur „Trackday Hypercars“-Klasse und hat eine Leistung von mehr als 1064 PS und ist im Spiel über 350 km/h schnell. Parallel zur In-Game-Premiere des P1 startet eine spezielle „Grid Legends"-Challenge, bei der es um die schnellste Rundenzeit geht. (aum)