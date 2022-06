VW setzt serienmäßige Akzente beim GTX

GTX – das soll eine Art GTI bei den Elektroautos von VW werden. Die Marke erweitert daher die Serienausstattung von ID 4 GTX und ID 5 GTX mit Dualmotor-Allradantrieb. So sind ab sofort die bisherigen optionalen Ausstattungspakete „Design“ und „Komfort“ Standard. Sie beinhalten unter anderem eine Klimakomfort-Frontscheibe, abgedunkelte Seiten- und Heckscheibe, beheizbare Vordersitze, vorne und hinten je zwei USB-C-Schnittstellen, eine variable Mittelkonsole, die Klimaanlage „Air Care Climatronic“ mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und Zwei-Zonen-Temperaturregelung.

Das Armaturenbrett und die Türverkleidungen sind ab sofort in Schwarz gehalten. Rote Ziernähte im gesamten Interieur unterstreichen optisch die sportliche Ausrichtung. Dachrahmenleiste, C-Säule, Außenspiegel und Diffusor setzen künftig künftig außen Akzente in glänzendem Schwarz.



Die neuen Designdetails in Schwarz und Rot geben einen Ausblick auf weitere GTX-Modelle. Sie wird es in Zukunft in jeder ID-Baureihe geben.



Der VW ID 4 GTX ist zu Preisen ab 53.255 Euro bestellbar, der ID 5 GTX kostet 3200 Euro mehr. (aum)