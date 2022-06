Vorschau: Verbrenner und der Blick nach Brüssel

Nicht nur am Dienstag werden wir uns mit der Diskussion rund um den Verbrennungsmotor befassen müssen. Ab 14:30 Uhr entscheidet dort das EU-Parlament über das weitere Schicksal von mehr als 300 Millionen Autos in Europa. Wir haben bisher versucht, auf der Höhe der Diskussion zu berichten. Das wird so bleiben, aber es gibt auch erfreuliche Geschichten.

Passend zum EU-Thema präsentiert Toyota mit dem bZ4X sein erstes eigenständiges Elektroauto. Im Unterboden des SUV, das mit Front- oder Allradantrieb angeboten wird, steckt eine Lithiumionen-Batterie, die an einer öffentlichen 150 kW-Schnellladesäule in rund 30 Minuten aufgeladen sein soll. Frank Wald hat es probiert. Toyota bietet für den Supra mit Drei-Liter-Sechszylinder nun auch ein manuelles Sechs-Gang-Getriebe an. Gegenüber der regulären Automatik sinkt das Fahrzeuggewicht, doch wie fährt sich das sportliche Coupé? Darüber berichtet Guido Borck.



Darüber hinaus werden wir auch in der kommenden Woche wieder daran arbeiten, ein möglichst komplettes Bild von den Ereignissen der Woche zu zeichnen. (aum)