Ineos plant auch einen Elektro-Geländewagen

Ineos startet in Kürze mit dem Verkauf seines Geländewagens Grenadier. Nun wurde bekannt, dass das Unternehmen auch ein vollelektrisches Fahrzeug plant. Dies verriet Firmenchef Sir Jim Ratcliffe in einem Interview der Reihe „Building the Grenadier“ über die Entwicklung des Offroaders.

Das Elektromodell wird auf einer neuen kleineren Plattform als der Grenadier stehen. Gleich bleiben sollen hingegen die Charakteristik als Arbeitstier und die Offroadfähigkeiten. Wie sein Verbrenner-Vorbild soll der E-Ineos ebenfalls im Werk im französischen Hambach entstehen. Weitere Informationen zu Produktions- und Marktstart nannte Ratcliffe nicht.



Der Grenadier wird bisher nur als Benziner oder Diesel angeboten. An der Entwicklung eines Wasserstoffmodells mit Brennstoffzelle arbeitet Ineos allerdings schon. Ende 2022 soll ein Erprobungsfahrzeug auf die Straßen kommen. (aum/av)