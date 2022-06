Porsche 911 GT3 mit Performance-Kit über vier Sekunden schneller

Porsche bietet für den 911 GT3 ein Performance-Kit von Manthey für noch bessere Zeiten auf der Rundstrecke an. Die Nordschleife des Nürburgrings umrundete der 510 PS (375 kW) starke Sportwagen in 6:55,737 Minuten. Damit ist das optimierte Fahrzeug 4,19 Sekunden schneller als der 911 GT3 ohne Kit.

Das Performance-Kit wurde in enger Zusammenarbeit zwischen den Porsche-Ingenieuren in Weissach und den Nordschleifen-Spezialisten von Manthey in Meuspath entwickelt. An der Front sind eine größere Buglippe sowie seitliche Flaps montiert. Sie erhöhen zusammen mit den modifizierten Luftleitelementen am Unterboden den Abtrieb an der Vorderachse. Noch deutlicher fallen die Modifikationen am Heck aus. Der Flügel mit Schwanenhalsaufhängung ist breiter und verfügt über eine Abrisskante. Die Endplatten mit Manthey-Logo wurden ebenso vergrößert wie der Anstellwinkel des Flügels. Die Finnen des Heckdiffusors wurden verlängert und bestehen nun aus Kohlenfaserverbundstoff. Auch die aus CFK gefertigte Radabdeckungen (Aerodiscs) an den Hinterrädern verbessern die Aerodynamik ebenfalls.



Gemeinsam mit Manthey wurde außerdem für den 911 GT3 ein spezielles, für den Rundstreckeneinsatz adaptierbares Vier-Wege-Gewindefahrwerk entwickelt. Zug- und Druckstufe lassen sich ohne Werkzeug justieren. Die moderat angepassten Federraten tragen zu einem verbesserten Fahrverhalten im Grenzbereich bei, „ohne Abstriche bei der Alltagstauglichkeit“, wie Porsche betont.



Optional ist für den Porsche 911 GT3 ein Leichtbau-Schmiederadsatz mit Felgen in 20 und 21 Zoll erhältlich. Diese reduzieren die ungefederten Massen um insgesamt 7,3 Kilogramm. Serienmäßiger Bestandteil des Kits ist ein Bremsleitungssatz mit Stahlummantelungen für optimale Dosierbarkeit der Bremse. Optional gibt es spezielle Rennbremsbeläge. Zur optischen Individualisierung tragen Türprojektoren und beleuchtete Einstiegsleisten mit Manthey-Logo bei. Eine Abschleppschlaufe ist ebenfalls Teil des Kits.



Das Manthey-Performance-Kit von Porsche Tequipment kann zum Netto-Preis von 37.911 Euro in den Porsche-Zentren bestellt werden. Die Auslieferung beginnt im Herbst. Die Werksgarantie des 911 GT3 bleibt natürlich erhalten. (aum)