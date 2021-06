Porsche 911 GT3 auf Wunsch mit Touring-Paket

Porsche bietet den vom Rennsport inspirierten 911 GT3 auf Wunsch mit dem bereits beim Vorgänger beliebten Touring-Paket an. Es kann erstmals ohne Aufpreis auch mit dem Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an Stelle des Sechs-Gang-Schaltgetriebes ausgeliefert werden. Auffälligster Unterschied im Exterieur ist beim Touring der Verzicht auf den feststehenden Heckflügel. Für den nötigen Abtrieb bei hohen Geschwindigkeiten sorgt ein automatisch ausfahrender Heckspoiler.

Silberfarbene Leisten aus hochglanzeloxiertem Aluminium an den Seitenscheiben sind ein weiteres Unterscheidungsmerkmal. Das Bugteil ist komplett in Exterieurfarbe lackiert. Über dem Motor sitzt ein eigenständig gestaltetes Heckdeckelgitter mit dem Schriftzug „GT3 touring“. Die Leisten der Seitenscheiben sowie die Endrohrblenden der Sportabgasanlage sind silberfarben. Im optionalen Touring-Paket Exterieur in Schwarz sind diese Elemente in Schwarz (seidenglanz) ausgeführt. Die Bugleuchten sind in diesem Fall dunkel eingefärbt.



Die Innenausstattung bietet erweiterte Lederumfänge in Schwarz. Die Vorderseite der Schalttafel sowie das seitliche Oberteil der Türverkleidung sind mit einer speziellen Oberflächenprägung versehen. Porsche bietet Käufern des 911 GT3 mit Touring-Paket darüber hinaus einen besonderen Chronographen an. Ausgestattet ist die Uhr mit einem Werk mit Flyback-Funktion.



Porsche bietet den 510 PS starken 911 GT3 zu Preisen ab 170.969 Euro an. Das Touring-Paket kann aufpreisfrei dazu bestellt werden. (ampnet/jri)