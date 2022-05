Vorschau: Drei neue Autos und ein Interview

Mit der neuen Modellgeneration bekommt der Opel Astra zum ersten Mal einen Plug-in-Hybridantrieb. Das Fahrverhalten des kompakten Rüsselsheimers konnte Michael Kirchberger im Praxistest aber nicht zur Gänze überzeugen. Auch zwei neue SUV, aktuell die beliebteste Fahrzeugkategorie bei deutschen Autokäufern, werden in der nächsten Woche präsentiert. Lexus stellt den neuen RX vor und bei Mercedes-Benz steht die nächste Generation des GLC bereit.

Walther Wuttke, Geschäftsführer der Autoren-Union Mobilität, spricht mit Luca de Meo über die Zukunft von Renault und die Transformation in Richtung Elektrifizierung. Die inzwischen eigenständig agierende Lkw-Sparte von Daimler will bereits zum Ende des Jahrzehnts zumindest in Europa mehr Trucks mit Elektro- als mit Dieselanrieb verkaufen. Den Anfang macht der e-Actros, mit dem wir eine Runde drehen. Ein weiteres Thema: Viele Reisemobile leiden unter Übergewicht. Eine neue Führerscheinregelung ist daher in Vorbereitung, die eine Anhebung der aktuellen Klasse C1 von 3,5 auf 4,25 Tonnen vorsieht. Auch um Elektromobilität bei den Freizeitfahrzeugen zu ermöglichen.



Wie gewohnt versorgen wir Sie außerdem tagesaktuell mit Meldungen rund um Auto, Motorrad und Verkehr. (aum)