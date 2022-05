Vorschau: Zwei Messen und zwei Motorräder

Royal Enfield drückt in Europa weiterhin aufs Tempo und bringt die von der Himalayan abgeleitete wunderschöne Scram 411 auf den Markt. Die Leistung bleibt mit 24 PS bescheiden, ihre Fans wird aber auch sie hierzulande finden. „Schockverliebt“ lautete die kurze SMS-Botschaft, die unser Mitarbeiter Ralf Bielefeldt vorab in die Redaktion schickte. In einer ganz anderen Liga spielt die Tiger 1200. Triumph hat sie komplett erneuert, um dem Platzhirsch unter den Adventure-Bikes noch stärker Paroli zu bieten. Es gibt wieder eine stärker Richtung Straße orientierte Variante als auch eine Offroad-Version. Wir stellen sie im Fahrbericht vor.

Im Praxistest widmet sich Frank Wald dem Honda HR-V. In seiner Neuauflage ist aus dem einst seltsam geformten Crossover ein klassisches Kompakt-SUV geworden, das neben einem modernen Styling wie gehabt vor allem mit seiner cleveren Raumaufteilung, Stichwort „Magic Seats“, aber auch mit Sinn für Haptik und Details punkten kann. Der Hybridantrieb hingegen zeigt Licht und Schatten.



Gleich bei zwei Messen dreht es sich um die Mobilität von morgen. Die „polisMobility“ in Köln deckt zahlreiche Aspekte von der E-Mobilität bis zum urbanen Verkehrsraum ab, während in Hannover die „Micro Mobility Expo“ alternative Kleinfahrzeuge in den Mittelpunkt rückt. Außerdem stellt der neue Streetscooter-Besitzer Odin Automotive seine Pläne vor.



Die Versorgung mit Öl und Gas rangiert in den Nachrichten derzeit ganz oben. Dabei gibt es auch hier zu Lande einige Vorkommen. Unser Autor Hans-Robert Richarz war mit einem Toyota Yaris Cross unterwegs zu einigen Förderstätten im Voralpenland. Und Michael Kichberger hat sich das Spitzenmodell des Reisemobilherstellers La Strada, den Nova M, einmal näher angesehen. Außerdem berichten wir vom Formel-E-Wochenende in Berlin.



Darüber hinaus finden Sie wie gewohnt weitere tagesaktuelle Meldungen rund um die bunte Welt der Mobilität. Auch die Entwicklungen in der Verkehrspolitik und der Automobilindustrie behalten wir dabei im Blick. (aum)