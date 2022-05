Aus „Silicon Wadi“ ins aufblühende „Spree Valley“

Autobrains, ein KI-Pionier im Bereich Mobilität aus Tel Aviv, dem Herzen des israelischen „Silicon Wadi“, will in Deutschland expandieren. Die Entwickler von selbstlernenden Technologien für fortschrittliche Fahrassistenzsysteme und autonomes Fahren haben jetzt in Berlin eine Dependance eröffnet. Das KI-Unternehmen befindet sich am neuen Standort in guter Gesellschaft, denn neben den Büros von OEM wie Volkswagen oder Mercedes-Benz, haben auch bedeutende Automobilzulieferer dort ihre Niederlassungen im Umland der Metropole aufgebaut, nicht zu vergessen Teslas Gigafactory.

Die Leitung des deutschen Ablegers von Autobrains übernehmen Nils Berkemeyer als Vice President of Corporate Development und Manuel Yoon als Vice President of Strategy. Nils Berkemeyer kommt zu Autobrains mit sieben Jahren Erfahrung im Bereich High-Tech Venture Capital und Corporate Investments. Als Mitgründer und Investmentpartner der globalen Venture Capital Einheit von Continental hat er ein VC-Portfolio mit Beteiligungen im Wert von über 150 Mio. Dollar aufgebaut. Manuel Yoon blickt auf mehr als zehn Jahre Beratungstätigkeit als Principal bei der führenden Strategieberatung Roland Berger zurück. Dort hat er Automobilhersteller, Tier-1 Zulieferer und Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf ADAS/AD, Elektronik und Software beraten. (aum)