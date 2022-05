Eon Drive auch in Luxemburg, Belgien und Italien

Kunden von Eon Drive können jetzt auch bequem in Luxemburg, Belgien und Italien ihr Elektroauto laden. Die drei Länder ergänzen ab sofort das Roaming-Angebot, das bisher Österreich, die Niederlande, Dänemark und die Schweiz umfasste. Damit wächst das Netzwerk an verfügbaren öffentlichen Ladepunkten für Kunden des Energieversorgers auf 160.000. Allein in Italien sind etwa 20.000 Ladepunkte und damit 90 Prozent der dortigen Ladestationen mit dem E-Mobility-Tarif von Eon Drive nutzbar.

Der monatliche Grundpreis beträgt 4,95 Euro. Dazu kommen die Preise für die Kilowattstunden und in den meisten Ländern ein im Ausland üblicher, geringer Cent-Betrag pro Minute als Standgebühr. Der jeweils gültige Preis wird vor Beginn des Ladevorgangs in der Eon-Drive-App dargestellt. Sie zeigt außerdem auf einer Karte die nächstgelegenen Ladestationen und deren aktuellen Status an. Optional wird für einen monatlichen Grundpreis eine europaweite E-Mobilitätsgarantie (Eon Drive Easy Plus) in Kooperation mit Zurich Versicherung angeboten. Der 24/7-Schutz hilft weiter, falls aufgrund eines unverschuldeten Ereignisses die Akkuladung des E-Autos nicht bis zur nächsten Ladesäule ausreichen sollte. (aum)